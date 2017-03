Scaraventa per terra una donna e le ruba la borsetta: poco prima aveva colpito un’altra ragazza

TORINO - Ha scelto le vittime in base al sesso, approfittandosi di una capacità di resistenza minima e ha colpito due volte in pochi minuti. Nella serata di ieri, un cittadino cambiano di 33 anni, ha scippato due donne nel quartiere San Salvario. Alla prima è stato portato via il cellulare, mentre la seconda è stata scippata della borsetta dopo esser stata scaraventata a terra dal malvivente.

I due scippi uno dietro l'altro

Il primo episodio è successo in via Madama Cristina, il secondo in via Marenco dove il ladro si è accanito contro una coppia di fidanzati e ha buttato a terra la ragazza. Il personale della Squadra Volante, raccolte le descrizioni dell’autore del fatto, ne iniziava immediatamente le ricerche e lo individuava in via Cabrera angolo Tiziano. L’uomo veniva trovato ancora in possesso del cellulare scippato alla prima donna, mentre la borsetta presa alla seconda vittima era ormai stata gettata, con ogni probabilità, dopo averne speso i soldi contenuti all’interno.

Chi è la persona arrestata

Si tratta di un cittadino gambiano di 33 anni, con numerosi precedenti specifici per reati inerenti agli stupefacenti; essendo un assiduo consumatore di sostanze, come da lui stesso dichiarato, è probabile che i reati commessi fossero finalizzati a procurarsi denaro contante, o beni facilmente ricettabili, per poi acquistare gli stupefacenti. E’ stato tratto in arresto per furto con strappo e denunciato all’Autorità Giudiziaria per rapina.