Incendio nel cuore di Vanchiglia, vittima dei fumi trasportata al Gradenigo

TORINO - Le fiamme si sono alzate questa mattina dal civico 11 di via Vanchiglia. Il punto di partenza dell'incendio pare sia stato la cantina del palazzo, tuttavia sulle cause cha hanno permesso il divampare delle fiamme si sta ancora indagando. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con quattro squadre per fronteggiare la situazione e la strada è stata bloccata dalla polizia municipale nel tratto tra corso Regina Margherita e corso San Maurizio per garantire le sicurezza dei passanti e permettere il lavoro degli operatori.

Donna trasportata al Gradenigo

Il palazzo da cui sono partite le fiamme è stato evacuato dai Vigili del Fuoco. Uno degli inquilini tuttavia è rimasto intossicato dai fumi dell'incendio ed è perciò stato trasportato all'ospedale Gradenigo. Non si hanno notizie certe sulle condizioni della donna.