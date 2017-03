Fuga di gas a scuola, evacuati quasi 300 bambini all’elementare Anna Frank (© )

TORINO - Mattinata movimentata in via Cavagnolo dove, al civico numero 35, ha sede la scuola intitolata ad Anna Frank. Una fuga di gas ha avuto come conseguenza l’evacuazione dell’intera struttura scolastica in cui erano presenti quasi 300 bambini. Questi, con l’arrivo dei vigili del fuoco e del nucleo speciale Nbrc, sono stati messi in una zona protetta per consentire le ricerche dell’origine della fuga di gas. Le operazioni sono ancora in corso, sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia municipale e i tecnici dell’Italgas.