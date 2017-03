Violento tamponamento a Nichelino, auto con due donne si ribalta: entrambe in ospedale

NICHELINO - Questa mattina Nichelino è stato palcoscenico di un incidente. Fortunatamente questo è stato più spettacolare che grave, con un bilancio che parla di due donne ferite e portate in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Moncalieri, ma non in gravi condizioni.

Il sinistro è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Giunti, all’angolo con via Damiano Chiesa. Una Lancia Musa guidata da una donna di 49 anni di Nichelino, proveniente da Moncalieri, è stata urtata da un autocarro Renault, con a bordo un artigiano cinquantunenne residente a Orbassano, che percorreva via Damiano Chiesa. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento, tanto da far ribaltare l’utilitaria. La conducente e la sorella di questa, passeggera seduta sul sedile anteriore, sono state trasportate al pronto soccorso. Le condizioni, stando a quanto detto dalla polizia municipale di Nichelino intervenuta sul posto, non sarebbero gravi.

Per permettere il soccorso alle due donne e per consentire le operazioni di sgombero della strada è stato necessario chiudere il traffico per circa un’ora e mezza. Conseguentemente è stato deviato anche il percorso della linea 39 di Gtt.