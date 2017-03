Beccato a rubare in un auto, tenta la fuga in bicicletta: ladro acciuffato in corso Svizzera

TORINO - Era intento ad armeggiare su un’autovettura parcheggiata in corso Svizzera quando i poliziotti gli sono giunti alle spalle. Il ladro, un trentenne torinese scarcerato appena tre mesi fa, visti gli agenti ha provato una disperata fuga in bicicletta, la stessa con cui si era recato sul posto, ma è stato bloccato senza problemi dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite, sottoposto a sequestro: è con questo oggetto che il ladro ha provato a forzare il nottolino di apertura della portiera anteriore. Un tentativo che, senza l’intervento degli agenti, sarebbe probabilmente andato a buon fine vista l’esperienza del malvivente. Per questo motivo, il 33enne è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.