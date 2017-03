Caccia al tesoro nelle Langhe, un'esperienza unica tra i vigneti patrimonio Unesco

TORINO - Immergersi totalmente nel paradiso della Langhe, per una giornata all’insegna del divertimento da condividere con amici, fidanzate e parenti. Di cosa stiamo parlando? Della Caccia al tesoro nella Langa del Barolo, un evento unico in programma lunedì 1° maggio 2017, nel cuore della Strada del Barolo. Un’opportunità straordinaria per vivere un’esperienza divertente e, allo stesso tempo, ammirare i colori e i profumi unici delle Langhe (patrimonio dell’Umanità Unesco).

Un itinerario di 40 km e premi per tutti

La Caccia al tesoro nella Langa del Barolo si svolgerà in un itinerario di caccia lungo 40 km circa e pertanto andrà percorso con un mezzo di trasporto: o l’automobile o la moto. Muoversi in uno spazio così ampio permetterà ai partecipanti di contemplare lo straordinario paesaggio in piena primavera. Non si tratta di una gara a tempo, ma di un’occasione per degustare e scoprire un territorio mai troppo conosciuto. E’ per questo motivo che i partecipanti, pur seguendo itinerari differenziati, si muoveranno in percorsi omogenei per caratteristiche, lunghezza e tipologia di strutture da visitare. Gli equipaggi dovranno affrontare prove teoriche e pratiche, con ogni prova che assegnerà un punteggio per comporre poi la graduatoria finale. La manifestazione durerà sino alle 18:00 circa e tutti riceveranno un premio. I vincitori verranno omaggiati di bottiglie di vino pregiate, prodotti tipici, pernottamenti, ecc.

Regole e costi d'iscrizione

Il gioco prevede la composizione di equipaggi, composti da un minimo di 2 persone e un massimo di cinque. Il costo è di 55 euro a equipaggio (se ci si sposta in macchina o camper) o 35 euro per i moto equipaggi (due persone max). Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione (CLICCA QUI), disponibile fino a venerdì 28 aprile 2017 e sino a esaurimento posti. Il ritrovo è previsto tra e ore 10:00 e le ore 11:00 ad Alba (in piazza Medford, fronte Palazzo Mostre e Congressi) dove gli equipaggi riceveranno il kit di gioco, una sacca con indizi e modulo per le risposte da consegnare all’arrivo. Non ci resta che augurarvi una buona caccia al tesoro. E, ovviamente… cin cin!