Cadaveri di agnellini e quintali di carne: l’orrore del mattatoio clandestino

TORINO - Cadaveri di agnellini e capretti, sacchi neri colmi di farmaci scaduti, carcasse e quintali di carne nei freezer. Un orribile mattatoio clandestino è stato scoperto dai carabinieri della Stazione di Leinì, su segnalazione del movimento animalista di denuncia Eital e di Striscia la Notizia. I militari hanno effettuato una perquisizione in una cascina a Front Canavese, dove è stato individuato il macellaio abusivo e proprietario del locale.

Il blitz dei carabinieri

L’uomo, un 37enne di Front Canavese, vendeva ovini in nero a 130 euro l’uno. All’interno del locale sono stati rinvenuti alcuni capi di ovini appesi a ganci già pelati e privi di interiora, numerosi sacchi neri pieni di organi di animali destinati allo smaltimento illecito e numerosa strumentazione (seghe elettriche, ganci meccanici, utensili), oltre a marchi auricolari di dubbia provenienza. Nel furgoncino dell’uomo sono stati trovati cadaveri di agnellini e capretti, mentre nel cortile sacchi colmi di pelli di pecora insieme a farmaci scaduti. E’ aprendo i freezer che i carabinieri hanno trovato quintali di carne, ricavata da chissà quanti animali macellati.

Anche Striscia la Notizia si è interessata al caso

Al termine delle operazioni, durate fino a tarda serata, i carabinieri hanno sequestrato tutta la struttura abusiva. Il Servizio Veterinario AslTo4 ha smaltito le carcasse e i resti di animale: l’uomo è stato denunciato per tutti reati commessi. Soddisfatto l’Eital per aver messo a segno, grazie all’Arma dei Carabinieri, l’ennesimo blitz contro chi sfrutta e lucra sulla pelle degli animali e mette a repentaglio la salute pubblica. L’attività inoltre è stata ripresa dall’inviato di Striscia La Notizia Edoardo Stoppa: il servizio andrà presto in onda.