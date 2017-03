Dea Bendata a Barriera di Milano, vinti 200mila euro da una settantenne in via Monte Rosa

TORINO - Ogni tanto la Dea Bendata bacia chi proprio mai se lo aspetterebbe. Teresa, 70 anni, non dando retta alla superstizione, venerdì 17 ha comprato un Gratta&Vinci «Super sette e mezzo» nell’edicola in cui si reca solitamente in via Monte Rosa 132. Con una spesa di appena tre euro ha fatto il colpo che tutti sognano: sommando il valore delle super carte è arrivata a sette e mezzo e, tradotto nella vincita, si è portata a casa 200mila euro. Una cifra enorme che la settantenne non ha subito capito di aver vinto, ma poi è scattata la festa direttamente in edicola.