Torna la domenica ecologica: stop alle auto, il 2 aprile tutti a piedi

TORINO - Domenica ecologica in vista: dopo il primo appuntamento dello scorso 5 marzo, Torino si prepara a vivere un’altra giornata all’insegna della salvaguardia dell’ambiente in cui sarà vietato l’uso dell’automobile e di qualsiasi veicolo motorizzato. La seconda domenica ecologica del 2017 verrà organizzata il 2 aprile prossimo.

La Città: "Organizzate eventi, li promuoviamo noi"

Per vivere al meglio questa giornata «green», la Città coinvolge le Circoscrizioni e invita le associazioni del territorio ad organizzare eventi all’aria aperta destinati ai cittadini. Non solo, le iniziative promosse dalle Circoscrizioni verranno pubblicizzate tramite i canali social della Città come Facebook e Twitter, con il chiaro obiettivo di attrarre il maggior numero di partecipanti. Per questo motivo si richiede alle associazioni interessate di inviare la descrizione con il programma dell’evento alla mail segreteria.assessoregiannuzzi@comune.torino.it entro giovedì 23 marzo.

Più bus in circolazione, controlli per i furbetti

In occasione della domenica ecologica, l’80% delle strade cittadine saranno sgombere dal traffico privato motorizzato. I mezzi pubblici verranno potenziati, così come i controlli. Nel primo appuntamento, quello del 5 marzo, non erano mancate le polemiche per un inadeguato servizio di trasporto pubblico. Per quanto riguarda i controlli invece, le automobili fermate erano state 1128: 256 quelle multate, per un totale di 85 euro a sanzione.