I Metallica in concerto a Torino il 10 febbraio 2018: importanti novità sui biglietti

TORINO - Manca tanto, ma per molti fan il conto alla rovescia è già partito: tra meno di un anno i Metallica si esibiranno in concerto a Torino per quello che è uno dei tre appuntamenti del tour in Italia (le altre due tappe a Bologna). Il celebre gruppo musicale statunitense, punto di riferimento nel mondo dell’heavy metal, ha spiazzato tutti introducendo un modo per combattere il fenomeno del secondary ticketing: il biglietto «nominale».

Biglietti nominali per combattere il secondary ticketing

Ci spieghiamo meglio: il nome dell’intestatario dell’ordine, visibile in seguito alla registrazione sul sito TicketOne, verrà riportato sopra i biglietti del concerto. I possessori del ticket, gli intestatari, dovranno presentarsi ai cancelli con un documento d’identità valido in modo tale da provare il collegamento tra fruitore e intestatario dell’ordine. Un ottimo modo per porre fine al secondare ticketing e a ogni forma di bagarinaggio.

Metallica a Torino, prezzi dei biglietti e modalità d'acquisto

Intanto, terminata la fase di prevendita dedicata ai membri del Legacy Met Club, a partire da domani (22 marzo) gli iscritti a My Live Nation potranno accedere alla prevendita anticipata a partire dalle ore 10:00 e acquistare due biglietti al massimo. Una volta terminata questa fase, dalle 10:00 del 24 marzo partirà anche la vendita generale dei ticket sul sito www.ticketone.it, con un limite di acquisto a cliente di quattro biglietti. Ulteriori informazioni disponibili sul sito ufficiale del gruppo www.metallica.com

Ecco i prezzi dei biglietti:

- Settore verde: 51,75 euro

- Settore giallo: 74,75 euro

- Settore rosso: 92,00 euro