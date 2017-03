Accerchiano un pensionato e lo rapinano vicino al Carrefour, denunciate una ragazzina di 14 anni e una donna

TORINO - Una ragazzina e una donna, di 14 e 32 anni, sono state denunciate per rapina pluriaggravata consumata in concorso. Le due sono state fermate dagli agenti della Squadra Volante in via De Sanctis dopo diverse segnalazioni in rapida successione arrivate al 113 che raccontavano di accerchiamenti e scippi tra corso Montecucco e corso Peschiera. Oltre a loro, quando la polizia le ha individuate e identificate, c’erano una bambina di 10 anni e un bambino di appena 8 mesi, figlio della trentaduenne.

Rapina a un anziano

I controlli e le perquisizioni hanno portato ad accertare che le segnalazioni giunte in centrale operative portavano proprio a quelle donne e ragazzine. La prima chiamata al 113 era stata fatta da un cittadino italiano scippato del borsello nei pressi del Carrefour di corso Montecucco e la seconda da parte di un ottantacinquenne che, accerchiato in corso Peschiera, era stato spossessato del cellulare. Quest’ultimo, come volevasi dimostrare, è stato trovato addosso alla quattordicenne e restituito al legittimo proprietario.

La doppia denuncia

La donna di 32 anni è risultata essere già oggetto di obbligo di firma, nonché già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici. La bambina di 10 anni è stata infine riaffidata alla madre, così anche la quattordicenne. Quest’ultima e la maggiorenne sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria.