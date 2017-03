Si accorge del furto al supermercato, chiama il vigilante e fa arrestare il ladro

TORINO - Capita che i supermercati siano teatri di furti e non solo di alimentari o abbigliamento. Spesso i ladri prendono di mira i clienti e, grazie alla confusione, riescono a portarsi a casa portafogli, cellulari e borse. Per fortuna capita anche che la vittima di turno si accorga in tempo di quanto sta accadendo: come nel caso di un anziano che, mentre era intento a fare la spesa in un centro commerciale cittadino e aveva appoggiato il borsello al gancio del carrello, ha visto avvicinarsi due peruviani di mezza età, ma all’inizio non ci ha posto più di tanto attenzione. Fino a quando, appena si sono allontanate le due persone, ha notato che il borsello non c’era più: a quel punto ha richiamato l’attenzione di un addetto alla sicurezza che si è messo all’inseguimento dei due peruviani.

Recuperato il borsello

I due peruviani si sono allontanati celermente verso l’uscita «senza acquisti». Il vigilante è riuscito a raggiungerli prima che riuscissero a uscire dal supermercato. In quei pochi attimi uno dei due aveva già tolto i soldi dal portafoglio che era dentro il borsello, mettendosi i soldi in tasca. L’arrivo della polizia ha permesso di ritrovare quanto portato via al pensionato e per un peruviano di 57 anni sono scattate le manette per furto aggravato in concorso.