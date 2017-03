Truffatore prende di mira gli anziani: «Ha stordito i miei genitori, hanno perso tutto…»

TORINO - Continuano senza sosta le truffe ai danni di anziani. L’ultimo caso, avvenuto in zona Parella, ci è arrivato via posta da un lettore. Ve lo segnaliamo, in modo tale che possiate condividerlo e prevenire episodi spiacevoli, soprattutto ai danni di parenti, amici o conoscenti più anziani.

La testimonianza

«Questa mattina un uomo di mezza età é entrato a casa dei miei genitori con giubbotto arancione e tenuta da lavoro. Si è finto della ditta delle termovalvole e, non sappiamo come, deve aver stordito i miei genitori e si è fatto consegnare soldi e gioielli. Mia mamma ha addirittura tirato fuori cose nascoste molto bene e gliele ha consegnate, ma non ricorda nulla di come questo sua possibile. Per fortuna stanno bene, ma non hanno più nulla...

I miei sono anziani ma perfettamente lucidi, non aprono mai a nessuno, sono molto attenti. Mia mamma ricorda di avergli fatto molte domande ma ad un certo punto non ricorda più cosa è successo! Fate girare la voce il più possibile per evitare altri casi».