«Il colpo delle brioches»: un bottino da 14mila euro

ORBASSANO - Cornetti, saccottini e prodotti dolciari per un valore complessivo di 14000 euro sono stati sottratti illegalmente dal laboratorio della Teal. Dall'azienda dolciaria alle porte di Orbassano, sono state rubate circa 640 scatole di prodotti. L'antifurto è scattato ma i ladri sono riusciti a guadagnarsi la fuga prima dell'arrivo dei carabinieri.

Il furto delle brioches

Probabilmente i ladri conoscevano molto bene il luogo in cui avrebbero colpito: dopo aver scavalcato la recinzione dell'azienda infatti i malviventi si sarebbero subito rivolti ai camioni parcheggiati nel piazzale e pronti per le consegne del mattino. La refurtiva si presentava loro servita su di un piatto d'argento. I ladri si sarebbero inoltre recati negli uffici per ribare alcuni computer e per azionare il comando di apertura del cancello.