Travolta in corso Lecce mentre attraversa la strada, grave una donna di 36 anni

TORINO - Una donna di 36 anni di nazionalità marocchina è stata investita nella serata di ieri in corso Lecce, tra corso Appio Claudio e corso Regina Margherita. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 19.15: la donna stava attraversando corso Lecce quando, giunta nella carreggiata centrale, è stata travolta da una Dacia Logan. Il conducente della vettura ha subito arrestato la corsa per prestare soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

La corsa all’ospedale Maria Vittoria

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale e un’ambulanza che ha trasportato la ferita al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. La donna è arrivata già in gravi condizioni e alle 0.52 i medici hanno emesso prognosi riservata. L’incidente è stato rilevato dalla Squadra Infortunistica della municipale che ora è alla ricerca di testimoni (tel. 01101126509/10).