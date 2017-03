Valanga in Val Pellice travolge tre scialpinisti: salvati dal Soccorso Alpino

BOBBIO PELLICE - Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, quando una valanga ha travolto tre scialpinisti impegnati in un’escursione nel vallone del Pis, in alta Val Pellice. A causa delle cattive condizioni atmosferiche (fitta nebbia), l’elicottero non ha potuto raggiungere il luogo dell’incidente, ma una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è partita immediatamente dal rifugio Jervis e si è diretta sul posto con pelli di foca e sci.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Le vittime dell’incidente sono state trovate a quota 2500 metri: una donna è stata prelevata e portata al rifugio con una barella senza problemi, mentre il trasporto di uno dei feriti è stato più complesso a causa delle difficoltà di stabilizzazione di quest’ultimo. La terza persona coinvolta è riuscita a proseguire autonomamente. Tutti e tre, scialpinisti di nazionalità belga, sono stati trasferiti sull’autoambulanza e condotti in ospedale: un uomo ha riportato una distorsione al ginocchio, la donna una frattura del setto nasale, mentre il ferito più grave ha riportato una frattura alla gamba e diversi traumi al costato.