Cadono calcinacci in strada a due passi dal Comune, intervengono i vigili del fuoco

TORINO - Cadono calcinacci da un palazzo. E’ successo in pieno centro, a due passi dal Comune di Torino. L’episodio si è verificato ieri sera, poco dopo le 18:00, quando alcun pezzi si sono sgretolati dalla facciata di un palazzo di via Milano e sono caduti in strada. Nessuno è rimasto ferito.

L'intervento e il ritorno alla nornalità

Immediato l’intervento congiunto di vigili del fuoco con due mezzi e polizia municipale. Mentre i pompieri mettevano in sicurezza il palazzo, «pulendo» la parte pericolante, gli agenti della polizia municipale hanno chiuso il tratto di via Milano compreso tra piazza Palazzo di Città e via Barbaroux. Dopo una mezz’oretta circa, il tempo di completare l’intervento, la situazione (e il traffico veicolare) è tornata alla normalità