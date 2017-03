Paura in via Gottardo, Lancia Ypsilon ribaltata in mezzo all'incrocio: quattro feriti

TORINO - Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle ore 9.00, in via Gottardo angolo via Renato Martorelli. Lo scontro ha visto coinvolte una lancia ypsilon rossa e una monovolume: la prima ha avuto la peggio e si è letteralmente ribaltata in mezzo all'incrocio. Quattro passeggeri sono rimasti feriti nell'impatto: l'ambulanza, giunta sul posto, ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco. Tre codici verde e un codice giallo.

L'intervento delle Forze dell'Ordine

Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale: a loro il delicato compito di determinare una dinamica ancora incerta. Pare inoltre che l'incrocio di via Gottardo sia già stato in passato teatro di numerosi incidenti stradali. Il traffico è tornato a scorrere regolare dopo l'intervento del carroattrezzi che ha rimosso le vetture che ingombravano l'incrocio. Nulla di certo si più ancora affermare in merito alle condizioni di salute delle persone coinvolte.