Corso Maroncelli, auto si ribalta vicino alle strisce pedonali: due feriti in ospedale

TORINO - Tragedia sfiorata questa mattina in corso Maroncelli angolo via Genova, dove a seguito di un incidente un’automobile si è ribaltata in prossimità delle strisce pedonali. Nell’impatto coinvolta anche una Fiat Panda grigia. Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza, per prestare i primi soccorsi ai feriti. La conducente dell’auto ribaltatasi, una donna, è stata trasportata al Cto, mentre per quanto riguarda l’uomo alla guida della Panda si è preferito portarlo alle Molinette. Sul posto anche la Squadra Infortunistica della polizia municipale, che avrà il compito di accertare una dinamica non ancora chiara.