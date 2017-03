Scippo in diretta: ladro incastrato dalla videochiamata su Whatsapp

TORINO - Stava aspettando l'autobus alla fermata del 18, la studentessa 23enne di origine pugliese, quando il ladro si è avvicinato a lei per sottrarle il cellulare, un iPhone 6. Sembrerebbe una rapina come tante altre ma invece no: la giovane infatti era in video chiamata su Whatsapp con la madre, la quale ha assistito virtualmente a tutta la scena. Lo scippo è stato visto anche da una pattuglia della Guardia di Finanza che si è messa all'inseguimento dell'uomo.

L'intervento della Guardia di Finanza

La telefonata non si sarebbe interrotta durante lo scippo e questa è stata la falla fondamentale nel piano del malvivente. Il ladro, un incensurato originario di Casablanca, avrebbe gettato il cellulare nel tentativo di fuggire dagli agenti. E' stata proprio la voce della madre della ragazza proveniente dal cellulare ad attirare l'attenzione: l'iPhone è stato infine riconsegnato alla legittima proprietaria.