Inseguimento sui tetti di via Ormea, spacciatore inghiotte ovuli di droga

TORINO - All'angolo tra via Ormea e via Tiziano Vecellio un gruppo di cittadini stranieri è stato adocchiato dagli uomini del Commissariato «Barriera Nizza" in atteggiamenti sospetti. I quattro sarebbero rientrati nel mirino degli agenti in quanto in attesa di possibili clienti per lo spaccio di droga. Alla vista del personale in divisa gli uomini si sono dati alla fuga e gli agenti si sono lanciati a loro volta in una rocambolesco inseguimento.

La fuga sui tetti

I malviventi (due gabonesi, un maliano e un senegalese) hanno scavalcato la recinzione metallica della piscina F. Parri, per poi arrampicarsi e raggiungere il tetto dello stabile sportivo. Gli agenti allora si sono lanciati all'inseguimento e hanno raggiunto gli uomini poco dopo. E' emerso in seguito che il senegalese di 26 anni, per liberarsi della droga che portava con sè, avrebbe inghiottito alcuni ovuli di sostanza stupefacente durante la fuga. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Per quanto riguarda il cittadino maliano invece è venuto fuori che su di lui gravava un'ordinanza di carcerazione.