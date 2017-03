Giacomo Nicolai, studente del Politecnico trovato senza vita in Spagna: morto con una coltellata

VALENCIA - Dalla Spagna arrivano nuove notizie riguardo la morte di Giacomo Nicolai, lo studente del Politecnico di Torino, originario di Fermo (Marche), trovato morto nell’abitazione che condivideva con altri due ragazzi a Valencia, città in cui aveva era partito per l’Erasmus e dove quindi risiedeva temporaneamente. Il giovane studente di ingegneria è stato trovato senza vita sul letto con un coltello nel petto: così sarebbe morto il ventiquattrenne e così lo avrebbero trovato i suoi coinquilini.

Ipotesi più accreditata è quella del suicidio

Il nuovo elemento, reso noto da poco, esclude la pista tenuta in ballo fino a questa mattina del malore improvviso. Restano invece vive le due strade dell’omicidio e del suicidio, con quest’ultima pista più accreditata vista la mancanza di segni di effrazione nell’appartamento e di collutazione sul corpo della vittima. Le autorità spagnole hanno comunque già aperto un fascicolo sulla morte di Giacomo Nicolai per poter far luce su una vicenda che ha ancora diversi punti interrogativi.

A Torino dopo la laurea

Giacomo si era laureato ad Ancona in ingegneria e si era trasferito da un annetto a Torino per la specialistica. La famiglia, molto nota nel comune di Fermo, è partita per la Spagna subito dopo aver appreso la notizia. Anche il sindaco Paolo Calcinaro si è voluto esprimere sull’accaduto unendosi al dolore dei familiari della vittima.