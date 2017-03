In discoteca per ballare? No, per rubare: ladro beccato con 8 smartphone in tasca

TORINO - Avrebbe dovuto essere a casa perché agli arresti domiciliari, invece si è recato in una discoteca. Il motivo? Non per ballare e divertirsi, ma per rubare cellulari. Il giovane, un 21enne, è stato fermato dopo che diversi avventori del locale avevano lamentato il furto del proprio smartphone.

L'arresto e la denuncia

Nelle tasche del giovane sono infatti stati ritrovati cellulari di marche e modelli diversi, poi restituiti ai legittimi proprietari. Dagli accertamenti successivi, è emerso come il giovane fosse evaso dai domiciliari: per questo motivo e per i furti degli smartphone, il 21enne è stato arrestato e denunciato per resistenza, dopo aver provato a fuggire agli agenti della polizia.