«Quella macchina è stata rubata a un mio dipendente»: insegue il ladro e lo fa arrestare

TORINO - Era in cerca di un parcheggio in via Chatillon, quando ha riconosciuto l’auto che pochi giorni prima era stata rubata a un suo dipendente. Ha visto salire a bordo due persone e ha seguito l’auto chiamando nel frattempo la polizia. Le indicazioni fornite dall’uomo hanno permesso agli agenti della Squadra Volante di fermare la Grande Punto con le due persone a bordo in corso Regina Margherita. L’uomo alla guida, un marocchino di 36 anni con precedenti di polizia è stato fermato per ricettazione e sanzionato amministrativamente per il possesso di stupefacente. Il passeggero, invece, un cittadino di 38 anni, irregolare sul Territorio Nazionale è stato invece denunciato per false attestazioni sull’identità personale.