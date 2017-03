Maxi sequestro della polizia municipale in strada del Portone: 160 chili di rame

TORINO - Alcuni agenti del Nucleo Nomadi della polizia municipale hanno sequestrato 160 chilogrammi di cavi di rame e due biciclette. Di pattuglia in strada del Portone, hanno notato che poco dopo l’incrocio con corso Orbassano due nomadi trainare un carretto in una via molto piccola sterrata che si trova alle spalle del campo nomadi di corso Tazzoli. Alla vista degli agenti i due uomini hanno abbandonato la refurtiva e si sono dati alla fuga. Attualmente sono in corso accertamenti per risalire alla ditta a cui, probabilmente, sono stati sottratti i cavi di rame.