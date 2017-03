Eni stacca il gas in una chiesa: il prete non paga la bolletta e le suore restano al freddo

MONCALIERI - La diatriba tra Eni e il parroco della chiesa del Beato Bernardo di Moncalieri si è conclusa con i fedeli al freddo durante la messa e un futuro incerto per i campi per ragazzi di questa estate. Cos'è successo? Si tratta di una bolletta che ammonterebbe a circa 54.500 euro, non pagata da parte della chiesa. Dopo diversi scambi di lettere tra l'azienda che fornisce il servizio e la parrocchia lo stop della fornitura, già minacciato nei giorni precedenti, sarebbe infine arrivato.

Conteggio errato

A detta del parroco, Don Roberto Zoccalli, il conteggio della bolletta ricevuta dalla sua parrocchia sarebbe errato e perciò questa non sarebbe stata pagata. Facciamo un passo indietro: le bollette del 2013 e 2014 sarebbero state a saldo zero, essendo stato riconosciuto alla parrocchia un credito precedente di 25mila euro circa. Nel 2015 poi, spiega il Don, arriva a Moncalieri una bolletta del valore 65mila euro, cifra ben superiore agli standard della parrocchia, che si aggirerebbero intorno ai 12mila euro annui. Eni, dal canto suo, non resta certo in silenzio e anzi conferma di aver effettuato tutti i dovuti controlli e di poter quindi confermare il debito della parrocchia.

I campi estivi a rischio

A fare le spese di questo contenzioso potrebbero essere gli oltre 250 ragazzi già iscritti ai centri estivi organizzati dalla parrocchia. Come sarà possibile cucinare per loro senza gas? Il parroco appare piuttosto preoccupato anche per le tre suore che abitano attualmente all'interno dello stabile. La questione sarebbe stata sottoposta da Don Zoccalli direttamente all'attenzione della Curia torinese sperando che questo possa servire a ristabilire la normalità nella parrocchia di via Don Minzoni.