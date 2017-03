La Palazzina di Stupinigi torna a risplendere: in arrivo sei milioni di euro di fondi europei

NICHELINO - La Palazzina di Caccia di Stupinigi torna a risplendere: la meravigliosa residenza settecentesca dei Savoia, costruita da Filippo Juvarra, si prepara a un restyling volto a migliorare ulteriormente quello che già ora è un patrimonio di valore assoluto, apprezzato in Italia e nel mondo. Il deciso rinnovo non riguarderà strettamente la Palazzina di Caccia, ma il lunghissimo viale d’accesso dove secoli fa passeggiava Fritz, l'elefante triste.

Come cambierà il viale d'accesso alla Palazzina

L’obiettivo? Far diventare il viale un vero e proprio biglietto da visita della residenza barocca. Uno sforzo reso possibile dai sei milioni e mezzo di euro di fondi in arrivo dall’Unione Europea. A rivelare la piacevole notizia al quotidiano La Repubblica è proprio l’assessore regionale alla Cultura, Antonella Parigi. Nello specifico, il finanziamento permetterà di «rivoluzionare» il viale di ingresso: con ogni probabilità, verrà creato un percorso ad hoc per i turisti in grado di dare spazio ed esaltare le piccole realtà locali quali artigiani e ristoratori. Capitolo tempistiche: tra tre mesi un tavolo formato da Regione, Mibact, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt si occuperà di proporre un nuovo modello di gestione della Palazzina. In quel caso le indiscrezioni lasceranno spazio a certezze e ad un piano operativo.