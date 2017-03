Robot in classe, alta innovazione nelle scuole di Torino

TORINO - Si chiama "Robo-Scuola" il progetto realizzato dall'associazione Dschola in collaborazione con Fondazione Crt e Comau che porta dei robot nelle classi piemontesi. Lo scopo dell'iniziativa è quello di aiutare gli studenti nell'approccio con materie come matematica e arte, stimolandone le capacità di apprendimento. Saranno coinvolti circa 3.000 allievi dai 6 ai 19 anni e circa cento persone tra insegnanti e collaboratori.

Il robot nelle scuole

Fino a maggio il robot comparirà in 38 scuole in tutto il Piemonte: 14 primarie, 11 secondarie di primo grado e 13 secondarie di secondo grado già coinvolte nel progetto Diderot della Fondazione Crt. Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione ha commentato entuasiasta: «Portiamo nelle scuole metodologie didattiche ad alta innovazione, capaci di diventare vere e proprie best practice per il Paese». Gli fa eco Donatella Pinto, responsabile delle risorse umane della Comau: «Questo progetto dimostra l'importanza che i robot possono assumere anche in un contesto educativo e con finalità didattiche».