Ingeriscono ovuli di cocaina per sfuggire all'arresto: smascherati dalle radiografie

TORINO - Gli agenti del Commissariato «Barriera Milano» hanno effettuato diversi passaggi nei pressi dei giardini di via Spontini angolo via Montanaro e in via Brandizzo. Mentre transitavano in via Crescentino hanno visto due cittadini stranieri che, notati gli agenti, hanno subito tentato di fuggire. I due sono stati fermati poco dopo in possesso di 160 euro complessivi, due telefoni cellulari e circa 15 quadratini di cocaina, che durante la fuga hanno provato a disfarsene sputandoli dalla bocca.

Gli esami radiologici e l'arresto

I due soggetti, un senegalese e un gabonese, si sono finti minorenni per sfuggire all’arresto della polizia, ma gli agenti si insospettiti e hanno effettuato delle verifiche specifiche. I successivi accertamenti radiologici hanno confermato che si trattava di due soggetti di maggiore età, ma non solo, avevano ingerito diversi ovuli di sostanza stupefacente: per questo motivo sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente e denunciati per falsa attestazione delle proprie generalità.