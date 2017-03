Il pusher «a 5 stelle» nasconde la droga in hotel: arrestato

TORINO - Aveva deciso di tenere nascosta la droga in hotel, per eludere qualsiasi tipo di controllo. Uno piano vano quello organizzato da un 23enne marocchino, arrestato insieme a un connazionale di 28 anni per detenzione di sostanza stupefacente.

La perquisizione in hotel e l'arresto

L’intensa attività info-investigativa ha permesso di fermare l’ illecita attività dei due cittadini marocchini, rispettivamente di 23 e 28 anni. Uno dei due, il ventitreenne, cercava di eludere i controlli alloggiando in un albergo della zona. Nella camera gli agenti hanno rinvenuto diversi grammi di eroina e circa 550 euro in contanti, un bilancino di precisione e vari ritagli utilizzati per il confezionamento della droga, mentre l’altro, il ventottenne, è stato notato in strada cedere sostanza stupefacente.