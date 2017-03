Disavventura e tanta paura per un gruppo di torinesi in Francia, a fuoco il bus su cui viaggiavano

TORINO - Se la sono vista brutta ma per fortuna nessuno si è fatto male. Nella giornata di mercoledì un gruppo di torinesi ha vissuto una bruttissima esperienza in Francia durante un viaggio da Grenoble a Chambery: in autostrada, nel comune di Les Marches, l’autobus su cui si trovavano ha improvvisamente preso fuoco nella parte posteriore. L’autista si è accorto in tempo di quando stava succedendo, ha fermato il mezzo in sicurezza e fatto scendere tutti i passeggeri.

Bagagli e un passeggino distrutti nell’incendio

Le fiamme sono divampate rapidamente e, nonostante i passeggeri fossero al sicuro, non c’è stato nulla da fare per bagagli e il passeggino di un bambino di appena sette mesi presenti sul pullman. Prima che arrivassero i pompieri francesi a spegnere il rogo l’autobus è andato distrutto. I passeggeri invece sono riusciti a raggiungere dopo diverse ore la meta trasportati da altri bus.