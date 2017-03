La rinascita di piazza Carlo Felice: dopo Decathlon, presto Scarpe&Scarpe a Porta Nuova

TORINO - La facciata dell'antica stazione centrale di Porta Nuova è tornata finalmente a risplendere per i torinesi e la piazza che le sta di fronte segue a ruota il mutamento. E' stato Decathlon a dare il via alla trasformazione e ora aspettiamo di vedere la ciliegina sulla torta: Scarpe&Scarpe. Il colosso delle calzature aprirà i battenti il 6 aprile e andrà a riempire l'ultimo spazio lasciato libero dall'ex Hotel Ligure. Bisognerà invece attendere l'estate del 2018 per la realizzazione degli appartamenti di lusso collocati al secondo piano dell'ormai estinta struttura alberghiera.

L'inaugurazione di Decathlon

Palloncini bianchi e celesti all'ingresso della nuova sede di Decathlon in piazza Carlo Felice: il nuovo store ha inaugurato oggi, giovedì 23 marzo, ed è già sulla bocca di tutti. Con i suoi 1300 metri quadrati di spazio espositivo, il nuovo punto vendita promette di accontentare i gusti di tutti gli sportivi: il primo piano è dedicato a corridori, ciclisti e a tutti gli altri sportivi da città; il piano interrato invece è allestito per gli sport di montagna, le immersioni e tanto altro. E' la prima volta che l'azienda decide di aprire uno dei suoi punti vendita in centro città e anche per questo l'inaugurazione è stata accolta con grande entusiasmo dai torinesi.

La riqualificazione dell'area continua

Alla vigilia dell'inaugurazione di Decathlon erano già stati restaurati interamente i portici sotto cui è sorto il negozio. Colonne e archi hanno subito una vera e propria trasformazione. Lasciata al degrado del tempo dopo la chiusura dell'Hotel Ligure, ora la struttura ritrova nuova vita grazie all'impegno di operai qualificati che si sono occupati, tra le altre cose, dell'allestimento del nuovo impianto di illuminazione a LED. Chi era abituato a passare sotto i portici di piazza Carlo Felice trova ora un'atmosfera nuova e rinnovata: la trasformazione ha avuto inizio, seguiamone insieme gli sviluppi.