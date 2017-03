Torino Outlet Village: dov’è e come arrivarci in auto, navetta, bus e tram

SETTIMO TORINESE - Il Torino Outlet Village, aperto al pubblico a partire da venerdì 24 marzo 2017, mira a diventare un punto di riferimento nel mondo commerciale piemontese: oltre 90 i negozi presenti (presto potrebbero essere di più), per 20.000 metri quadri di spazio tra esercizi commerciali, punti di ristoro e di servizio. Dopo avervi elencato tutti i negozi presenti da Armani a Michael Kors, passando per Gucci, Adidas e Nike, vi spieghiamo dove si trova e come si arriva al nuovo outlet alle porte di Torino. Il Torino Outlet Village si trova a Settimo Torinese, in via Torino 160. Ecco come arrivarci:

AUTO

L’outlet si trova in prossimità delle uscite che collegano Venezia, Milano, Aosta e le Langhe. Uscite: Settimo Torinese A4 e A5 | Abbadia di Stura A55. Dal centro di Torino, prendendo come riferimento piazza Castello, dista circa 10 km (30 minuti circa, traffico permettendo). La strada più veloce? Prendere corso Giulio Cesare, superare l’Auchan di corso Romania e proseguire su via Torino.

NAVETTA

Chi non volesse prendere l’auto per arrivare al Torino Outlet Village, può decidere di usufruire del servizio di navetta. Dieci le fermate presenti in città:

- Corso Massimo d'Azeglio (Fermata Sadem-Arriva) Torino Esposizioni

- Via Nizza, angolo Via Campana

- Via Nizza, angolo Via Pio V (Fermata GTT)

- Piazza Carlo Felice (Fermata Sadem-Arriva)

- Piazza Carlo Felice (Fermata GTT Hotel Roma)

- Corso Vinzaglio, angolo Corso Vittorio (Fermata GTT)

- Corso Bolzano Porta Susa, Torino Autostazione

- Corso Bolzano Stallo, 13, Torino Autostazione

- Piazza Castello, di fronte Teatro Regio

- Corso Giulio Cesare (Fermata GTT Scotellaro linea 46)

BUS e TRAM

I percorsi possibili sono tantissimi. Per comodità, prendiamo come punto di riferimento il centro cittadino: è possibile prendere il tram 4 (fermata Arcivescovado) in direzione Falchera e scendere alla fermata 3233 - Stazione Stura. A quel punto recarsi a piedi (190 metri) alla fermata del Servizio Urbano e prendere SE1 circolare, parco Stura - Via Lombardia (Settimo) in direzione LOMBARDIA oppure SE2 circolare, feriale, parco Stura - Via Lombardia (Settimo) in Direzione CIMITERO.

Un'alterativa potrebbe essere quella di prendere in via Arcivescovado la linea 57 in direzione Mezzaluna, scendere alla fermata 3432 in via Bologna, cambiare pullman e prendere la linea 49, fermata Novara, in direzione Cimitero e scendere alla fermata CENTRO COMMERCIALE.

TRENO

Le stazioni principali di Torino sono: Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova collegate con le linee dell’alta velocità che collegano Torino con Milano e il resto d’Italia e TGV che collega Torino con Lione e Parigi. A soli 5 minuti di auto dall’outlet si trova la stazione ferroviaria di Torino Stura collegata da treni locali connessi alle due stazioni principali. Trenitalia collega Torino con tutta Italia con i servizi Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Regionale con oltre 4 treni in arrivo per ora.

Si segnalano inoltre tariffe speciali per raggiungere il Torino Outlet Village a bordo di un taxi, partendo dal centro o dall’aeroporto di Caselle. QUI disponibili ulteriori informazioni.