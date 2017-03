I 5 eventi imperdibili a Torino nel week end dal 24 al 26 marzo (© )

TORINO - Cosa fare nel week end a Torino? L’idea ve la diamo noi presentandovi i migliori eventi in programma tra venerdì 24 e domenica 26 marzo. L’offerta è davvero varia e spazia da mostre e musei, concerti, inaugurazioni ed eventi gastronomici: a Torino, non c'è davvero il tempo di annoiarsi!

Gli eventi da non perdere a Torino

Torino Outlet Village

Inaugura venerdì il maxi centro commerciale alle porte di Torino: non vorreste essere tra i primi a poter vedere di persona le meraviglie che lo shopping center ha promesso oramai da mesi. Il primo week end in cui "la moda si svela" si preannuncia molto affollato ma certo, oltre alla novità ad attirare sarà l'alta qualità dei brand presenti nello store. Si pensi poi che l'outlet di Settimo propone grandi marchi a prezzi scontati, in una cornice architettonicamente suggestiva e tutta da scoprire.

Aspettando Cioccolatò

I golosi aprano bene le orecchie perchè questo appuntamento è fatto apposta per loro: il cioccolato la farà da padrona alla manifestazione "Aspettando cioccolatò 2017». Dal 24 al 26 marzo l’isola pedonale di via Carlo Alberto si trasforma nel tempio degli artisti del cioccolato per affinare i palati in vista dell'evento Cioccolatò che generalmente si tiene a novembre. Cosa aspettate a prendere parte a questo appuntamento dolcissimo?

Mostra «Caravaggio Experience»

Inaugura sabato la mostra che vede al centro le opere del maestro italiano Michelangelo Merisi. Un'esposizione unica e interattiva che apre la programmazione d'eccezione per il decimo compleanno della Reggia di Venaria. Il percorso della mostra coinvolge lo spettatore a livello visivo, olfattivo e tattile, per un'esperienza davvero unica all'interno delle atmosfere che furono del famoso artista.

Festival dell'Oriente

Prosegue questo fine settimana l'appuntamento al Lingotto Fiere con il Festival dell'Oriente. Atmosfere esotiche e profumi lontani invadono ancora una volta il padiglione Oval e trasportano i visitatori molto lontani da casa. Sono previsti spettacoli dal vivo, laboratori e tanto tanto intrattenimento tutto a tema Orientale, ovviamente!



Aspettando Torino Comics

Il Borgo medioevale ospiterà sabato 25 marzo un'appuntamento interamente dedicato al mondo del Fumetto. Artisti di altissimo livello della piattaforma Novel Comix si sfideranno in un contest di disegno in cui sarà il pubblico a decretare il vincitore. La giornata è pensata come un antipasto in vista della portata principale: il Torino Comics che si terrà in città dal 21 al 23 aprile.

