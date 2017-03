Evaso cerca di comprare dei pasticcini, ma le banconote false lo tradiscono

TORINO - L'atteggiamento di vistoso nervosismo dell'uomo avrebbe indotto gli agenti a effettuare dei controlli approfonditi. Il 36enne di origine marocchina è stato dunque fermato e perquisito all'uscita di un panificio-caffetteria di via Livorno, dove si era recato per comprare dei prodotti di pasticceria.

Le banconote false

L'uomo avrebbe cercato, poco prima dell'arresto, di comprare dei pasticcini pagandoli con una banconota falsa. La proprietaria dell'attività però non ci è cascata e, riconosciuta la banconota come contraffatta, ha cacciato l'uomo dal suo negozio senza permettergli di acquistare alcunché. Nel contempo, all'esterno del locale, gli agenti della Squadra Volante erano già a lavoro per raccogliere informazioni e hanno fermato l'uomo non appena uscito.

La perquisizione

Dai controlli personali condotti sul 36enne è emerso che l'uomo aveva con sé 5 banconote false da venti euro. Ad aggravare il fatto si aggiunge che questo è risultato essere evaso dagli arresti domiciliari, ai quali era stato sottoposto dall’ottobre 2016 per rapina aggravata. L’uomo è stato infine tratto in arresto per evasione e per detenzione di banconote false.