Sereni Orizzonti: animazione e intrattenimento per il benessere degli ospiti di Carmagnola

CARMAGNOLA - L’aspettativa di vita media cresce e l’esigenza di strutture specializzate per la Terza età è in aumento. Ma non basta più la tradizionale casa di riposo. Oggi è necessario dare risposte diversificate a esigenze specifiche, incrementando la qualità dei servizi e ponendo la famiglia e l’anziano sempre più al centro dell’attività. Su queste basi, si sono sviluppate anche le residenze di Carmagnola, Piobesi Torinese, Piverone, Vinovo e Volvera.

Sono soltanto alcune delle residenze in provincia di Torino del gruppo friulano Sereni Orizzonti, una delle principali realtà nazionali nel settore della costruzione e gestione di residenze sanitarie per anziani. La filosofia che guida il gruppo dal 1996 è quella di porre le persone al centro dei servizi, delle attenzioni e della costante ricerca della qualità. Partendo da Udine e dal Friuli Venezia Giulia, il gruppo si è sviluppato negli anni fino ad essere presente in altre nove regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna. Ovviamente, la strategia di sviluppo di Sereni Orizzonti si riflette anche sulla struttura organizzativa e sul conseguente incremento dimensionale: la società, infatti, gestendo 4.300 posti letto può contare su 2.200 collaboratori nelle 65 strutture operative in Italia.

Il presidio socio-sanitario «Carmagnola», a pochi chilometri da Torino, può accogliere nel comfort delle sue camere doppie 62 ospiti autosufficienti o con diverso grado di non autosufficienza. Garantisce assistenza per utenti con problemi fisici, neurologici in fase post-acuta o conseguenti a malattie cronico-degenerative come Alzheimer e Parkinson.

La residenza è dotata di tutti i servizi di alta qualità per l’accoglienza e l’assistenza degli ospiti. Ampi spazi sono dedicati alla reception e all’accettazione, alle attività ricreative e di socializzazione. Inoltre, la struttura è dotata di locale per parrucchiere/barbiere, podologo e una palestra attrezzata per la fisioterapia e le attività di riabilitazione, anche personalizzate. All’esterno, i grandi terrazzi arredati con gazebo, garantiscono una fruizione comoda e sicura durante la stagione primaverile ed estiva.

L’impegno di Sereni Orizzonti è quello di assicurare assistenza qualificata alla terza età, diffondendo professionalità e cura della persona su tutto il territorio nazionale. Operatori qualificati che provvedono ai bisogni dell’ospite con attività che coadiuvano il mantenimento dello stato di salute e del benessere psicofisico della persona. Nel rispetto della filosofia della società friulana, la residenza «Carmagnola» assicura un ottimo servizio di animazione, pensato espressamente per far sentire l’ospite come in una sua seconda casa. Si tratta di esercizi di stimolazione cognitiva, incontri di ginnastica di gruppo, giochi di società e attività creative. L’obiettivo è stimolare l’espressione personale degli ospiti, cercando di facilitare il rapporto con l’ambiente e favorendo il benessere della persona. Il ruolo degli operatori, pertanto, è anche quello di programmare e organizzare attività per sollecitare negli anziani l’espressione delle capacità creative, creare con loro una relazione, uno scambio reciproco, ricco e rigenerante.

Canti, balli, lettura di racconti e poesie sono soltanto alcuni degli ingredienti principali della vita quotidiana nella residenza. Per l'anziano condurre una vita attiva nella quale siano presenti svago e divertimento è senza dubbio il metodo più efficace per recuperare o mantenere le capacità residue, sia cognitive che fisiche. Migliorare la qualità di vita dell'anziano è uno dei principali obiettivi del gruppo Sereni Orizzonti. Creare un clima relazionale sereno tra operatori e ospiti, infatti, è indispensabile per il benessere della persona, anche attraverso il suo coinvolgimento in laboratori creativi, giochi mnemonici di gruppo e la partecipazione ad attività ludico-culturali come le brevi passeggiate all’aperto con la possibilità di conoscere angoli suggestivi del territorio.

La Residenza Sanitaria per Anziani di Carmagnola garantisce percorsi assistenziali personalizzati anche per brevi soggiorni di sollievo durante le pause estive o per lunghe permanenze con tariffe promozionali. Tenersi aggiornati sull’attività della struttura è possibile grazie alla pagina Facebook Sereni- Orizzonti-Carmagnola.