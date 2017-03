Da Torino a Broadway, la storia di Francesca: partita con una borsa di studio torna da artista

TORINO - Dal diploma classico e la laurea in Economia a Torino ai più prestigiosi palchi di Broadway. Sembra quasi una favola la storia di Francesca Capetta, cantante e attrice di 26 anni, volata a New York nel 2013 grazie a una prestigiosa borsa di studio e poi lì rimasta a incantare il pubblico americano tra musical e cabaret.

Il «ritorno» a Torino

Francesca, voce calda, potente e ricca di sfumature ed espressività multiforme, dopo tre anni intensi farà una puntata a Torino, per presentare la sua unica data italiana, lo spettacolo «Broadway & Jazz», in programma giovedì 30 marzo, alle ore 21, nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, in via Mazzini 11. Il concerto, prodotto dall'associazione umanitaria "Amitié Sans Frontières" con il patrocinio del Principato di Monaco, avrà come ospite d'onore Marco Berry, celebre presentatore, showman e illusionista. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Oltre a Berry, ad affiancare Francesca nello spettacolo saranno Alfredo Matera al pianoforte, Gian Paolo Petrini alla batteria, Stefano Cocon alla tromba, Gianluigi Corvaglia al sassofono, Davide Liberti al contrabbasso, Cristina Meloni come direttrice del coro. L'aiuto registra sarà Marzia Scarteddu.

Una strada tutta in salita

Francesca, originaria di Pino Torinese, ha iniziato ad amare il teatro all'età di sei anni. La sua passione con il tempo è cresciuta, supportata da numerosi corsi di formazione in tutta Italia, prima tra tutti l'Accademia di Mogol in Umbria. Così, una volta ottenuti il diploma classico e la laurea in Economia, è volata a New York, grazie alla vittoria di una borsa di studio all’università di Musicals AMDA - American Musical and Dramatic Academy, dove successivamente si è laureata in Performing Arts. In seguito è stata scelta tra i migliori studenti delle Università di Musicals dello Stato, è entrata così nel cast dello spettacolo "Broadway Rising Stars» e si è esibita sullo storico palco del teatro di Broadway Town Hall. Da allora Francesca si fa notare per le sue performance in musical e cabaret nei teatri della Grande Mela. Nell’estate 2016 ha messo in scena il suo cabaret show «An Italian in New York» al 54 Below (l'ex Studio 54) insieme agli straordinari cantanti di Broadway Gay Marshall e Brian Charles Rooney. Lo show è stato un successo: oltre al sold out, sono arrivate recensioni entusiaste da parte di numerosi giornali americani, che l'hanno definita «La nuova stella del cabaret newyorkese». A ottobre Francesca si è esibita in Canada nel Musical «Evergreen», prodotto in collaborazione con l’Ambasciata Italiana di Toronto e mandato in onda da Canale 5, Rai International e Rai Italia. Subito dopo è arrivato il debutto in Asia, con lo spettacolo "Francesca Capetta in Concert" in scena a Hong Kong.