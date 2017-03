Vasto incendio nella notte in via Vittime di Bologna, famiglie evacuate e alloggi inagibili

TORINO - Nottata lunga e movimentata in via Vittime di Bologna dove, al civico numero 22, è scoppiato un incendio nella tarda serata di ieri e dove tre squadre di vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore per spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità. L’allarme è scattato alle ore 23 quando è scoppiato un rogo che ha coinvolto il tetto dell’edificio divampando rapidamente.

No feriti né intossicati

I pompieri hanno evacuato l’intera palazzina e al termine dei lavori di spegnimento solo una parte è potuta rientrare nei propri appartamenti, alcuni sono stati infatti dichiarati inagibili. Non si sono comunque registrate né persone feriti né rimaste intossicate con il fumo prodotto dall’incendio.