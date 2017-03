Aspettando CioccolaTO, fino a domenica sera via Carlo Alberto dedicata al cioccolato

TORINO - Da ieri, venerdì 24 marzo, e per tutto il fine settimana l’area pedonale di piazza Carlo Alberto si trasforma in una lunga strada dedicata al cioccolato. Ha preso infatti il via Aspettando CioccolaTO, l’evento dedicato alle produzioni artigianali della tradizione cioccolatiera locale nato per promuovere l’eccellenza del territorio nella produzione del cioccolato, pasticceria, gelateria e bevande al cioccolato.

La Città di Torino ha coinvolto in questo progetto la Camera di commercio di Torino e le locali associazioni di categoria dell’artigianato e del commercio, con l’obiettivo di valorizzare la produzione artigianale locale attraverso tre giorni di esposizione, vendita, dimostrazioni e degustazioni.

Gli orari variano nei tre giorni di Aspettando CioccolaTO. Venerdì è iniziato alle 10.30 fino alle 22, nella giornata di oggi dalle ore 10 alle 23 e domani, ultimo giorno dell’evento, dalle 10 alle 20.

Aspettando CioccolaTO (© Comune di Torino)

Aspettando CioccolaTO (© Comune di Torino)

Aspettando CioccolaTO (© Comune di Torino)

Aspettando CioccolaTO (© Comune di Torino)

Aspettando CioccolaTO (© Comune di Torino)