Nascondeva 188 grammi di Hashish nella tasca della giacca: fermato sul treno diretto a Cuneo 

TORINO - Stava viaggiando tranquillamente a bordo di un treno diretto a Cuneo nel pomeriggio del 13 marzo quando gli agenti del Nucleo Scorte Compartimentale lo hanno fermato per un controllo di routine. L'uomo, un quarantenne di origine tunisina, è apparso insofferente e agitato e questo ha portato gli agenti della Polfer a essere ancor più sospettosi. Gli accertamenti hanno dato ragione agli uomini della polizia, poichè l'uomo aveva con sè 188 grammi di hashish.

La droga nella giacca

Gli uomini della polizia ferroviaria gli avevano chiesto un documento di identità e il soggetto, alzandosi, avrebbe approfittato del momento per lasciar scivolare la sostanza stupefacente tra i sedili del vagone. Gli operatori della Polfer hanno prontamente recuperato i due panetti solidi di sostanza stupefacente e hanno fermato l'uomo per ulteriori controlli. Il soggetto è stato infine arrestato per illecita detenzione di droga al fine di spaccio e la sua posizione è ora al vaglio della Magistratura.