Pitone reale avvistato a Torino, attimi di paura in via Isonzo

TORINO - Decisamente fuori dal comune la mattinata degli uomini della polizia municipale di Torino che si sono trovati a fare i conti con un pitone reale. La segnalazione che l'animale fosse in circolazione è avvenuta nelle prime ore della mattina quando il serpente è stato avvistato in via Isonzo.

L'intervento della polizia municipale

Gli agenti della municipale si sono recati tempestivamente nei pressi del civico 113 della via segnalatagli dove, accanto a un cassonetto dei rifiuti, hanno potuto scorgere il grosso rettile. L'animale di circa 80 cm è stato trovato morto, tuttavia le operazioni sono state condotte con la massima prudenza, dal momento che l'opzione che si trattasse di un pitone in letargo non è stata esclusa fino al termine dell'intervento. La bestia è stata infine consegnata al servizio per la Tutela Fauna e Flora della città, in attesa di ulteriori indagini per risalire al proprietario.