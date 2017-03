Mezza maratona in città domenica 26 marzo: modifiche alla viabilità

TORINO - E' tutto pronto per la partenza delle corse di domani, domenica 26 marzo. Il mal tempo non spaventa di certo i runners torinesi! «Del resto non fa mai troppo freddo per un runner!» dicono gli organizzatori dell'evento. I corridori sono pronti: tra chi ha scelto la mezza maratona, chi la 10km e chi la passeggiata benefica da 3km, tutti sembrano soddisfatti. Ma è davvero così? A poter subire qualche fastidio sarà invece il popolo dei «non runner», per dirla così. Per chi infatti domani aveva intenzione di spostarsi in macchina segnaliamo alcune variazioni della viabilità in centro, legate alla corsa.

Il percorso della mezza maratona

La gara propone un giro unico: dai Giardini Reali si avanza in direzione del Po, si segue il fiume fino al Palavela passando per corso Moncalieri, corso Massimo d’Azeglio e corso Unità d’Italia. A questo punto i corridori rientreranno all'altezza del parco del Valentino e risaliranno via Po fino a piazza Castello per poi puntare verso piazza Carlo Alberto e, infine, piazza San Carlo. Un volantino divulgato dalla manifestazione mostra con chiarezza i punti dei percorso accessibili e quelli che verranno invece bloccati per permettere il transito degli atleti.