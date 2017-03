Tentata rapina in corso Vittorio Emanuele II, le urla dei passanti attirano i civich

TORINO - Gli agenti di polizia municipale in pattuglia nelle zone Cenisia, Cit Turin, Pozzo Strada e San Paolo sono stati richiamati dalle urla di alcuni cittadini che stavano assistendo al tentativo di rapina in strada da parte di un ventiduenne moldavo. Quest’ultimo, una persona molto corpulenta, aveva individuato la sua vittima in un passante che, stretto al collo, stava costringendo a consegnargli portafoglio e cellulare. Il tutto è avvenuto di fronte al civico numero 194 di corso Vittorio Emanuele II.

L’inseguimento e l’arresto

Quando il malvivente ha visto arrivare gli agenti ha provato a fuggire, ma è stato subito raggiunto e arrestato. Il ventiduenne è stato portato prima presso il Comando per essere identificato e poi trasferito nel Commissariato di polizia di Stato dove resterà in custodia fino a domani, giorno in cui si svolgerà il processo per direttissima.