Sul treno con 188 grammi di hashish, pusher tradito dall’agitazione durante un controllo

TORINO - La polizia ferroviaria ha arrestato un tunisino di 40 anni a bordo di un treno regionale diretto a Cuneo. Durante i controlli di routine a bordo dei convogli gli agenti hanno notato che, alla richiesta di un documento di identificazione, il quarantenne si è mostrato agitato e insofferente, cosa che li ha fatto insospettire e fermare per fare ulteriori verifiche. Quando l’uomo si è alzato dal suo posto ha lasciato cadere un sacchettino dalla tasca della giacca che, nonostante si sia incastrato tra il sedile e il bracciolo, è stato recuperato. All’interno erano contenuti due panetti di sostanza stupefacente le quali, solo più tardi, si accerterà essere hashish per un totale di 188 grammi. Il passeggero tunisino è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.