Controlli di polizia in borgata Parella, controllati bar e negozi di abbigliamento

TORINO - Gli uomini del Commissariato San Donato insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e a personale della Divisione PAS della Questura e dell’Ufficio di Gabinetto hanno effettuato un controllo straordinario del territorio in borgata Parella.

Sono stati controllati sei esercizi commerciali: 5 bar, ubicati in Piazza Chironi, via Lessona, via Pietro Cossa e un negozio di abbigliamento di corso Regina Margherita. Complessivamente sono state identificate più di 50 persone, alcune delle quali con precedenti.

Nel corso dell’attività, un cittadino nigeriano di 36 anni è stato tratto in arresto in esecuzione a un’ordinanza di sospensione di una misura alternativa alla detenzione.