Doppio raptus di follia, due cani lanciati dal balcone a Torino e Ciriè: uno è morto

TORINO - Due gesti sconsiderati, che in un caso hanno portato alla morte di un cagnolino, vittima forse di un litigio finito male dei suoi padroni. E’ avvenuto a Ciriè in piazza Loreto dopo l’orario di cena. Un uomo avrebbe lanciato il proprio cane, un meticcio, dal terrazzino: il condizionale è d’obbligo perché ci sono ancora accertamenti in corso, ma le urla della moglie, sentite e riferite ai carabinieri da parte di alcuni residenti, sarebbero inequivocabili. Per l’animale purtroppo non c’è stato più niente da fare quando sul posto è intervenuto un veterinario, il suo cuoricino aveva già smesso di battere.

Il secondo caso a Torino

Stesso giorno per il secondo caso simile al primo, ma a diversi chilometri di distanza. A Torino, proprio sotto il balcone dove dovrebbe aver vissuto fino a oggi un pitbull, è stato trovato il cane sull’asfalto con una bambina in lacrime vicina. L’animale risulta ferito ma non in pericolo di vita stando a quando riferisce la Lida, ed è stato ricoverato alla clinica universitaria veterinaria.