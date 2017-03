Maxi sequestro di giocattoli pericolosi e materiale elettrico illegale vicino Porta Palazzo

TORINO - Maxi operazione della guardia di finanza di Torino che, partendo da un magazzino sotterraneo nei pressi del mercato di Porta Palazzo, è arrivata a sequestrare oltre 350mila giocattoli pericolosi e materiale elettrico illegale. L’indagine è iniziata controllando un locale di un imprenditore cinese già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi: i finanzieri qui hanno trovato 11mila articoli contraffatti che venivano venduti con certificazioni di conformità totalmente false oltreché sprovvisti delle più elementari indicazioni circa la provenienza come i dati dell’importatore e la presenza di materiali o sostanze pericolose, il tutto con evidenti rischi per la sicurezza degli ignari compratori.

Sequestri anche in Lombardia

Da Torino l’attenzione della guardia di finanza si è spostata in Lombardia dove a Monza e Agrate è stato individuato l’importatore della merce falsa, anch’egli di nazionalità cinese. In due grossi capannoni sono stati trovati e sequestrati centinaia di migliaia di giocattoli pericolosi, cavi elettrici, saldatori, pistole a caldo, lampade al led, insegne e altro svariato materiale elettrico, anche di uso domestico, con false certificazioni sulla sicurezza. A seguito del controllo sono state denunciate due persone per frode in commercio, violazione delle norme sulla sicurezza dei giocattoli e contraffazione. Inoltre questi rischiano fino a quattro anni di carcere.