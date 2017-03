«Ho un impegno con i torinesi per i prossimi 4 anni. Non penso alla poltrona di premier»

TORINO - Lo ha ribadito per l’ennesima volta. Chiara Appendino non sta puntando a diventare premier. Almeno non nell’immediato futuro come invece, e lo denuncia lei stessa, scrivono alcuni giornali che parlano di obiettivi «romani» a breve termine per la sindaca che ha sostituito Piero Fassino appena otto mesi fa. «Ho un impegno con i torinesi per i prossimi quattro anni», ha detto ai microfoni di Sky in una lunga intervista in cui si è raccontata, «metterò tutte le mie forze e le mie energie su Torino perché ho dei doveri nei confronti della mia comunità. I prossimi quattro anni saranno qui sicuramente».

Ricostruzioni pura fantasia

Eppure c’è chi è pronto a giurare che ci sia quasi una lotta interna al Movimento 5 Stelle tra la sindaca Chiara Appendino e il vice presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio per la corsa a diventare premier. Addirittura si è parlato di mesi (gli ultimi tre in particolare) in cui il team della prima cittadina avrebbe più volta dialogato con Beppe Grillo per capire la situazione e per sondare «l’amore» del leader dei Cinquestelle nei confronti di Appendino. Ma non solo. In caso di non palleggiamento da parte di Grillo si è parlato anche di un’uscita dallo stesso Movimento. Parole al vento per la sindaca, la quale ha smorzato gli entusiasmi e gli animi «bollenti» con un tweet: «Per l'ennesima volta: queste ricostruzioni sono pura fantasia». Il futuro della sindaca, almeno per ora, sembra destinato a rimanere a Palazzo Civico.