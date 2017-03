Il maltempo ha le ore contate: a Torino in arrivo il sole, migliora la qualità dell'aria

TORINO - Buone notizie per i torinesi: dopo giorni di pioggia, umidità e temperature leggermente sotto la media, la primavera sembra finalmente essere arrivata in città. Il maltempo infatti, ha le ore contate. A partire da questa sera, il sole si ripresenterà in città, scacciando le nuvole di questi ultimi giorni.

Il meteo a Torino

Bisognerà avere pazienza fino a stasera, giusto il tempo che il vortice di bassa pressione si allontani dalla nostra regione, poi il bel tempo rimarrà in città almeno sino a venerdì. Le temperature saliranno nuovamente sino a 22/23 gradi di massima, mentre le minime difficilmente scenderanno sotto i 6°. Insomma, una bella inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto da mercoledì a oggi. Le buone notizie arrivano invece dalla qualità dell’aria: da una settimana il valore di Pm10 non è superiore ai 50 µg/m³, un vero e proprio «evento».