«Torino cocktail week»: sette giorni dedicati al bere di qualità

TORINO - Al via oggi, lunedì 27 marzo, la prima edizione della «Torino Cocktail Week». Siete pronti? Sotto la Mole arriva un appuntamento tutto incentrato sul tema del bere di qualità: una settimana dedicata alla miscelazione, con più di 30 locali e cocktail bar coinvolti in tutta la città, bartender di fama internazionale, masterclass e workshop. L'evento durerà 7 giorni e si snoderà su 5 temi differenti: si parte con il Gin day di lunedì e si conclude domenica con una giornata interamente dedicata alla Vodka. Torino ha dimostrato più volte di prestare grande attenzione al mangiar bene, e il bere? Il festival intende andare a rimpire questa lacuna divulgando la filosofia del "bere meno e bere meglio": si intende, in questa maniera, promuovere un consumo più ricercato e consapevole in materia di alcolici.

Come funziona il festival?

Per accedere all'evento è necessario innanzitutto munirsi del Cocktail Pass, che vi garantirà sconti sui drink preparati dai bartender, l'accesso ai workshop tematici e al Cocktail Village. Questo, allestito all’interno dell’Hotel NH Santo Stefano, ospiterà i momenti di approfondimento a cui parteciperanno i maggiori esperti in campo di mixology. Il pass è acquistabile online, sul sito www.cocktailweektorino.it, alla cifra di 15,00 euro e garantisce quattro cocktail al giorno a cinque euro.

Lista dei locali aderenti

Presentandovi con il Cocktail Pass in uno dei tanti locali che aderiscono all'iniziativa potrete gustare gli speciali cocktail che vengono preparati, rigorosamente rispettando il tema della giornata. Partecipano all'iniziativa numerosi cocktail bar dislocati in tutta la città di Torino. Tra questi: Affini, Arancia di Mezzanotte, Barz8, Carlina Restaurant & Bar, Wallpaper, Distilleria Quaglia, Drogheria, Fab, Inside, KM5, La Bicyclette, La Casa del Demone, La Revoltosa, Le Panche Cocktail Bar, Lobelix, Macario Cafè, Mad, Mago di Oz, Opposto Cocktail Bar, Pastis, Pepe, Quadrix, Sfashion Cafè, hore Cocktail Bar, Smile Tree, Vermoutheria Barolino Cocchi e ZeroBar.